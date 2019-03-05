МОСКВА, 5 мар — ПРАЙМ. "Лукойл" намерен завершить программу buy back в 2019 году, после нее планирует анонсировать новую, заявил в ходе конференц-звонка первый вице-президент компании Александр Матыцын.

"Мы планируем завершить текущую программу buy back в 2019 году. Темп программы вы видите, так как мы еженедельно отчитываемся", — сказал он.

"После завершения текущей программы мы планируем анонсировать новую программу, детали которой пока не раскрываем, поскольку мы будем обсуждать сначала сроки погашения уже выкупленных акций, которые погашаться будут крупными пакетами. В настоящий момент мы ведем детальную проработку вопроса погашения, прежде всего юридическую и налоговую", — добавил Матыцын.

Топ-менеджер также сообщил, что новую программу планируется обсудить в третьем квартале.