МОСКВА, 4 мая — ПРАЙМ. Качественная нефть по трубопроводу "Дружба" 4 мая поступила на узел учета Мозырского НПЗ, сообщили журналистам в Минэнерго РФ.

"В соответствии с предусмотренным графиком сегодня, 4 мая, нефть, полностью отвечающая показателям ГОСТ Р 51858-2002 "Нефть. Общие технические условия", поступила на узел учета Мозырского НПЗ. Идет подготовка к ее приему на НПЗ", — сообщили в министерстве.

Нормализация качественных характеристик нефти в порту Усть-Луга ожидается 7 мая, уточнили в министерстве.

Проблема с качеством нефти, поступающей из РФ в Белоруссию по "Дружбе", возникла во второй декаде апреля. "Транснефть" признала повышенное содержание в ней хлоридов и заявила о принятии мер для скорейшего решения проблемы. Польша и Украина, через которые нефть по "Дружбе" идет транзитом в другие страны Европы, остановили прием нефти 24 и 25 апреля соответственно. Утром 30 апреля "Гомельтранснефть Дружба" (оператор белорусского участка "Дружбы") полностью остановила прием нефти из РФ для вытеснения некачественного сырья из нефтепровода.

Второго мая качественная нефть из РФ поступила по "Дружбе" на белорусскую границу, после отбора проб ее транспортировка продолжилась в сторону линейной производственной диспетчерской станции (ЛПДС) "Мозырь".