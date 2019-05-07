МОСКВА, 7 мая — ПРАЙМ. Материалы межведомственной комиссии, которая занималась изучением деталей попадания некачественной нефти в трубопровод "Дружба", переданы в Генеральную прокуратуру. Задержаны четыре человека.

Об этом сообщил министр энергетики России Александр Новак.

"Материалы проверки в настоящее время переданы в Генеральную прокуратуру, проводится комплекс оперативных мероприятий, следственных действий ФСБ России, Следственного комитета России, возбуждено уголовное дело по статьям 158, 210 и 215.2. Четыре человека задержаны и решением суда помещены в СИЗО", — заявил министр на заседании российского кабмина во вторник.

Напомним, что проблема с качеством нефти, которая поступает из РФ в Белоруссию по нефтепроводу "Дружба", возникла во второй декаде апреля. Компания "Транснефть" признала повышенное содержание в сырье хлоридов и заявила о принятии мер для скорейшего решения проблемы. Качественная нефть из России поступила 2 мая по "Дружбе" на белорусскую границу. 4 мая — на линейную производственно-диспетчерскую станцию "Мозырь" ОАО "Гомельтранснефть Дружба".

Также во вторник Новак сообщил, что нефть из РФ, которая удовлетворяет всем качественным характеристикам, поступит в порт Уть-Луга утром 8 мая.

"Продолжается прокачка кондиционной нефти в сторону порта Усть-Луги. Ожидаем ее поступления в порт утром 8 мая", — сказал он.