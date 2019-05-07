МОСКВА, 7 мая — ПРАЙМ. Еврокомиссия в новом экономическом прогнозе исходит из более низкой среднегодовой цены нефти марки Brent на 2019 год – примерно в 69,2 доллар за баррель, тогда как в осеннем прогнозе оценка была на уровне 80,6 доллара, говорится в весеннем прогнозе ЕК.

На 2020 год оценка стоимости барреля нефти марки Brent составляет 67,8 доллара против 76,7 доллара, которые ожидались осенью.

ЕК пишет, что прогноз на 2019 год на 14% ниже, чем предполагалось в осеннем прогнозе, и на 12% ниже, чем прежняя оценка на 2020 год. Предполагается, что фактор санкции США против Ирана и Венесуэлы будет уравновешивать восстановление добычи нефти в Канаде и увеличение экспорта сланцевой нефти США к концу 2019 года.

"Поскольку эти предположения основаны на динамике фьючерсов в течение базового периода, влияние недавних мер США против экспорта иранской нефти учитывается только частично", — отмечает ЕК и добавляет, что это означает потенциал для повышения прогнозов по ценам на нефть.

США в прошлом году в одностороннем порядке вышли из сделки с Ираном по ядерной программе и вновь ввели санкции против Тегерана. При этом Китаю, Индии, Италии, Греции, Японии, Южной Корее, Тайваню и Турции до 2 мая 2019 года были даны исключения, то есть Штаты обязались не вводить против них санкции за покупку определенных объемов иранской нефти. Однако Белый дом не стал продлять эти исключения, рассчитывая, что благодаря этому решению экспорт иранской нефти сократится до нуля.