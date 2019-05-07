МОСКВА, 7 мая — ПРАЙМ. Суд в Самаре арестовал четырех членов группы, которая поставляла загрязненную нефть в нефтепровод "Дружба" для скрытия ее хищения, еще двое злоумышленников находятся в розыске, сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

Ранее глава "Транснефти" Николай Токарев сообщил, что после служебного внутрикорпоративного расследования удалось выяснить, что некачественная нефть попала в "Дружбу" от частного предприятия в Самарской области. Во вторник министр энергетики РФ Александр Новак заявил, что материалы межведомственной комиссии, изучившей детали попадания некачественной нефти в "Дружбу", переданы в Генпрокуратуру, четыре человека арестованы.

По версии следствия, с августа 2018 по апрель 2019 года шестеро подозреваемых, среди которых гендиректор ООО "Нефтеперевалка" Светлана Балабай, заместитель гендиректора ООО "Нефтеперевалка" Рустам Хуснутдинов, гендиректор ООО "Петронефть Актив" Владимир Жоголев, заместитель директора ООО "Магистраль" Сергей Баландин, являющиеся участниками преступного сообщества похитили нефть на сумму не менее одного миллиона рублей.

В марте-апреле 2019 года, чтобы скрыть хищения, несколько подозреваемых поставили нефть с добавлением в ее состав хлорсодержащих соединений, не отвечающую требованиям ГОСТ, в узел слива нефти у села Николаевка Волжского района Самарской области. Затем загрязненная нефть попала в нефтехранилище в селе Лопатино того же района, а затем в систему магистрального трубопровода, в результате чего 8 резервуаров парка "Лопатино" были приведены в непригодное для эксплуатации состояние.

"В настоящее время в отношении четверых подозреваемых судом по ходатайству следствия избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Двое подозреваемых находятся в розыске", — сказала Петренко.

Дело расследуется по статьям "приведение в негодность нефтепровода, совершенное из корыстных побуждений, группой лиц по предварительному сговору, в отношении магистрального трубопровода", "организация преступного сообщества и участие в нем" и "кража".

Проблема с качеством нефти, поступающей из РФ в Белоруссию по "Дружбе", возникла во второй декаде апреля. "Транснефть" признала повышенное содержание в ней хлоридов и заявила о принятии мер для скорейшего решения проблемы. Качественная нефть из РФ 2 мая поступила по "Дружбе" на белорусскую границу, а 4 мая — на линейную производственно-диспетчерскую станцию "Мозырь" ОАО "Гомельтранснефть Дружба".