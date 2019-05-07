МОСКВА, 7 мая — ПРАЙМ. Число буровых установок для добычи нефти и газа по всему миру снизилось в апреле в месячном выражении на 73 штуки, или на 3,3%, до 2,14 тысячи единиц, свидетельствуют данные американской нефтегазовой сервисной компании Baker Hughes, a GE Company (BHGE).

В годовом выражении количество буровых выросло на 53, или на 2,5%.

В США, согласно данным компании, показатель в месячном выражении уменьшился на 11 штук, или на 1,1%, и составил 1,012 тысячи, в Канаде — на 85, до 66 единиц, что в 2,3 раза меньше по сравнению с мартом.

На Ближнем Востоке общее число буровых установок за месяц выросло по сравнению с мартом на 17 штук, или на 4,3%, до 412 единиц. В Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР) число установок увеличилось на две, или на 0,9%, до 236 штук, в Африке — снизилось одну, или на 0,8%, до 126. В Латинской Америке показатель в месячном выражении увеличился на две единицы, или на 1,1%, до 190 установок. Количество установок в Европе поднялось на три, до 98 единиц.

Компания Baker Hughes предоставляет еженедельные данные об изменении количества буровых установок в США и Канаде с 1944 года. С 1975 года сервисная компания каждый пятый рабочий день месяца публикует количество буровых установок по всему миру. В 2017 году Baker Hughes и GE Oil & Gas (нефтегазовое подразделение американского концерна General Electric) завершили слияние. Объединенная компания носит название Baker Hughes, a GE Company (BHGE).