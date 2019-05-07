МОСКВА, 7 мая — ПРАЙМ. Добыча нефти в Венесуэле будет продолжать снижаться до 2020 года, при этом беспорядки в стране могут привести даже к полному прекращению производства, говорится в краткосрочном прогнозе управления энергетической информации ведомства (EIA).

"Беспорядки в Венесуэле способствует возникновению крайне неопределенной ситуации, которая может привести к немедленному прекращению оставшейся там добычи нефти. Даже если продолжающиеся беспорядки не вызовут дополнительных сбоев, EIA прогнозирует, что производство Венесуэлы будет продолжать значительно снижаться до 2020 года", — сообщается в докладе.

В Венесуэле уже долгое время продолжается экономический кризис, усугубленный действием введенных против страны финансовых и экономических санкций. Санкции США против Венесуэлы действуют с марта 2015 года, когда президент Барак Обама ввел их против ряда венесуэльских чиновников в ответ на высылку из страны американских дипломатов. С тех пор санкции неоднократно расширялись. США в последнее время ужесточили ряд санкций против Венесуэлы, в том числе против государственных компаний. Вашингтон 28 января объявил о введении санкций в отношении национальной нефтегазовой компании Венесуэлы PDVSA.