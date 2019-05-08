ПЕКИН, 8 мая — ПРАЙМ. Импорт нефти в Китай в апреле значительно вырос на фоне американских санкций в отношении Ирана, свидетельствуют данные главного таможенного управления КНР.

Импорт сырой нефти в Китай в апреле оставил 43,7 миллиона тонн, то есть 10,64 миллиона баррелей в день, что, по подсчетам агентства Рейтер, на 11% больше, чем за аналогичный период прошлого года. При этом месяцем ранее импорт нефти составил 9,26 миллиона баррелей в сутки.

Китай является крупнейшим в мире импортером нефти. По данным китайской таможни, за четыре месяца этого года Китай импортировал 164,9 миллиона тонн нефти, что 8,9% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

США в прошлом году в одностороннем порядке вышли из сделки с Ираном по ядерной программе и вновь ввели санкции против Тегерана, включая вторичные, то есть в отношении других стран, ведущих бизнес с Ираном. При этом Китаю, Индии, Италии, Греции, Японии, Южной Корее, Тайваню и Турции до 2 мая 2019 года были даны исключения, то есть Штаты обязались не вводить против них санкции за покупку определенных объемов иранской нефти. Однако Белый дом не стал продлевать эти исключения, рассчитывая, что благодаря этому решению экспорт иранской нефти сократится до нуля.