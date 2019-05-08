МОСКВА, 8 мая — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в среду вечером поднимаются, поддерживает котировки этого вида сырья статистика из США о снижении добычи и запасов в стране за прошлую неделю, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 19.25 мск стоимость июльских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 0,59%, до 70,29 доллара за баррель, стоимость июньских фьючерсов на WTI — на 0,88%, до 61,94 доллара.

Как сообщило ранее в ходе торгов минэнерго США, коммерческие запасы нефти в стране за неделю по 3 мая неожиданно снизились — на 4 миллиона баррелей, до 466,6 миллиона баррелей, тогда как аналитики ожидали рост показателя на 1,2 миллиона.

Вместе с этим сократилась и добыча в стране за период — на 100 тысяч баррелей в сутки по сравнению с предыдущей неделей, до 12,2 миллиона баррелей в сутки. Импорт снизился при этом на 9%, до 4,371 миллиона баррелей в день.

"Отчет оказался хорошим из-за резкого снижения импорта. Падение запасов нефти также было отмечено — вопреки снижению показателей нефтепереработки", — приводит агентство Рейтер мнение партнера компании Again Capital LLC Джона Килдаффа (John Kilduff).