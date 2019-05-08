МОСКВА, 8 мая — ПРАЙМ. Чистая прибыль, приходящаяся на акционеров головной компании итальянского энергоконцерна Enel, по итогам первого квартала поднялась на 7,4% по сравнению с прошлым годом, до 1,256 миллиарда евро, говорится в отчетности компании.

Выручка Enel в отчетном периоде увеличилась на 10,3%, до 20,891 миллиарда евро. Разводненная прибыль на акцию, приходящаяся на акционеров головной компании, составила 0,12 евро против 0,11 евро годом ранее.

Показатель EBITDA по итогам трех месяцев вырос на 12,7%, до 4,548 миллиарда евро. Чистый финансовый долг к концу квартала составил 45,093 миллиарда евро, этот показатель увеличился за год на 9,7%.

"В 2019 году мы намерены ускорить капиталовложения, уделяя особое внимание возобновляемым источникам энергии в Северной Америке… Хорошее начало текущего года позволяет нам подтвердить прогноз на 2019 год", — приводятся в отчете слова гендиректора Enel Франческо Стараче (Francesco Starace).

Enel — крупнейшая энергетическая компания в Италии и одна из крупнейших в мире, основана в 1962 году. Штаб-квартира расположена в Риме. Российская "дочка" Enel, "Энел Россия", имеет четыре производственных филиала в РФ — на Урале (Рефтинская ГРЭС, Среднеуральская ГРЭС), на Северном Кавказе (Невинномысская ГРЭС) и в Центральной России (Конаковская ГРЭС). Общая установленная мощность — 9,4 тысячи МВт.