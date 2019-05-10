ВАРШАВА, 10 мая — ПРАЙМ. Польский нефтеперерабатывающий концерн Lotus начал завозить нефть из России морским путем в связи с ситуацией с трубопроводом "Дружба", говорится в сообщении компании.

"В связи с закрытием нефтепровода "Дружба" концерн принял решение о покупке сырья из России по морскому пути из порта в Приморске", — говорится в сообщении. Компания отмечает, что "благодаря поставкам сырья морским путем, а также использованию запасов группа Lotus обеспечила запасы нефти еще на несколько недель".

Отмечается, что "благодаря надлежащей гармонизации производства НПЗ в Гданьске все время работает с полной загрузкой своих номинальных производственных мощностей". "Учитывая интересы наших клиентов, приоритетом было и остается бесперебойное снабжение наших станций топливом высшего качества", — сообщает Lotus.

В сообщении говорится, что в настоящее время представители концерна вместе с остальными НПЗ и PERN (оператор польской части нефтепровода "Дружба") "работают над решением проблемы загрязненной нефти как с технической стороны, так и коммерческой". В группе Lotus в настоящее время работает команда экспертов, которая рассматривает различные решения, сотрудничая в этой области с другими субъектами, использующими трубопроводную инфраструктуру. Одновременно компания "вырабатывает адекватные решения в рамках действующих договоров и законов".

Проблема с качеством нефти, поступающей из РФ в Белоруссию по трубопроводу "Дружба", возникла во второй декаде апреля. "Транснефть"<TRNF> признала повышенное содержание в ней хлоридов и заявила о принятии мер для скорейшего решения проблемы. Качественная нефть из РФ 2 мая поступила по "Дружбе" на белорусскую границу, а 4 мая — на линейную производственно-диспетчерскую станцию "Мозырь" ОАО "Гомельтранснефть Дружба".

Во вторник, 7 мая, министр энергетики РФ Александр Новак говорил, что Россия ожидает согласование на прокачку в Польшу нефти, удовлетворяющей всем качественным характеристикам, в ближайшее время.