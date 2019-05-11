МИНСК, 11 мая — ПРАЙМ. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск назовет сумму ущерба от поступления загрязненной нефти по нефтепроводу "Дружба" после ревизии своих НПЗ, но уже сейчас ожидается, что сумма будет велика.

"Сказать эту сумму (ущерба – ред.) я сейчас не могу. Она окончательно будет известна после того, как мы проревизируем то, что произошло на Полоцком НПЗ, а сейчас мы считаем убытки", — цитирует Лукашенко в субботу госагентство Белта.

По словам президента, очевидно, что сумма ущерба будет очень велика. Глава государства обратил внимание, что для подсчета убытков необходимо оценить степень повреждения оборудования нефтеперерабатывающих заводов. "Сейчас мы оцениваем ущерб. Обычно на месяц-полтора мы заводы останавливаем попеременно и начинаем их каждый год чистить. Ревизию проведем, и уже окончательная будет оценка", — уточнил Лукашенко.