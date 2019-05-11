МИНСК, 11 мая — ПРАЙМ. Президент Белоруссии Александр Лукашенко ожидает, что Москва не станет оспаривать ущерб от поступления по трубопроводу "Дружба" некачественной российской нефти, по предварительной оценке Минска, он составляет сотни миллионов долларов.

"Он (президент РФ Владимир Путин – ред.) понимает, что надо ущерб компенсировать. Он сам сказал, что это огромные потери для России, имиджевые потери. А в центре этого ущерба лежит Беларусь. Мы больше всего потеряли от этого. Он публично признал, что это огромный ущерб. Какой? Специалисты посчитают. Думаю, россияне не должны это оспаривать. Что, мы с россиянами пойдем судиться по этому вопросу? Думаю, мы разберемся, кто кому что должен", — цитирует Лукашенко в субботу госагентство Белта.

По словам белорусского президента, из-за поступления некачественной нефти НПЗ в Новополоцке работал наполовину, НПЗ в Мозыре — на треть, и Минск недополучил "определенную прибыль, валютную выручку, транзит". "Это сотни миллионов долларов. Журналисты часто эту сумму называют, они недалеко от истины", — заявил Лукашенко.