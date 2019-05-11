МИНСК, 11 мая — ПРАЙМ. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что запретил останавливать транзит российской нефти для ремонта белорусских участков магистрального трубопровода "Дружба" даже после поступления из РФ некачественного сырья, чтобы Москва не понесла еще большего ущерба.

Ранее Лукашенко заявил, что в России "обнаглели до такой степени, что начинают выкручивать нам руки". Он заявил, что при необходимости правительство республики должно закрывать нефтепроводы и нефтепродуктопроводы в стране на ремонт, несмотря на российский транзит. Вице-премьер республики Игорь Петришенко позднее сообщил, что специалисты изучают вопрос о перекрытии нефтепровода "Дружба", по которому осуществляется транзит российской нефти, или об ограничении поставок по нему, на время ремонта из-за требований экологии.

Как сообщает в субботу госагентство Белта, Лукашенко напомнил, что по его распоряжению страна планировала начать ремонт нескольких участков нефтепровода "Дружба", где насчитывается около 10-12 аварийных участков, однако начало ремонтных работ откладывалось, чтобы не останавливать российский транзит.

"И доработались до того, что дальше тянуть некуда. Но я в очередной раз, когда грязь эта пошла, пошла ядовитая нефть, запретил останавливать участки нефтепровода, чтобы еще большего ущерба России не нанести", — заявил Лукашенко.