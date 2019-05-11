МИНСК, 11 мая — ПРАЙМ. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск не будет спекулировать на теме "грязной" нефти из России или увязывать компенсацию, которую планируется получить в этой связи, с ситуацией вокруг налогового маневра в РФ.

"Это не имеет никакого отношения к налоговому маневру. Произошла беда. Специально это сделано, умышленно? Пусть они (в России – ред.) разбираются у себя сами. На наши нефтеперерабатывающие заводы, как мне докладывают, поступает уже чистая нефть. Часть ядовитой нефти мы откачали в свои хранилища. Ее нужно отсюда россиянам вывозить, или мы найдем какой-то другой вариант использования этой нефти. Эпопея для Беларуси, я так понимаю, подходит к концу, но для Европы она еще продолжается", — цитирует Лукашенко в субботу госагентство Белта.

Президент также подчеркнул, что Белоруссия не намерена спекулировать на теме поступления некачественной российской нефти по трубопроводу "Дружба".