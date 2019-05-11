МИНСК, 11 мая — ПРАЙМ. Полная очистка нефтеперерабатывающего завода в белорусском Мозыре от загрязненной хлоридами российской нефти по всем технологическим переходам будет завершена к 12 мая, заявил в субботу председатель госконцерна "Белнефтехим" Андрей Рыбаков.

"Если говорить про Мозырский НПЗ, то на него действительно поступила и проходит процесс очистки свежая и соответствующая ГОСТу нефть", — цитирует Рыбакова госагентство Белта.

"Ожидаем, что полная очистка завода от загрязненной нефти по всем технологическим переходам будет завершена к 12 мая. Сегодня Мозырский НПЗ работает на своей штатной мощности", — сказал он.

Глава концерна также отметил, что НПЗ в Новополоцке до сих пор не обеспечен в полном объеме качественной нефтью и работает на сниженной загрузке.

"Что касается наличия на территории Беларуси загрязненной нефти, то объем ее остается существенным — порядка 1 миллиона тонн. Нам удалось на первом этапе вытеснить лишь одну ветку, которая осуществляет подачу нефти как на Мозырь, так и последующую подачу в Украину", — заметил Рыбаков.

По его словам, предстоит огромная технологическая работа по вытеснению оставшейся не соответствующей ГОСТу нефти и, соответственно, оценка всего возможного ущерба, всех потерь как для субъектов хозяйствования Белоруссии, так и для республики в целом "с последующей отработкой механизмов компенсации данных потерь уже с российской стороной".

Проблема с качеством нефти, поступающей из РФ в Белоруссию по "Дружбе", возникла во второй декаде апреля. "Транснефть" признала повышенное содержание в ней хлоридов и заявила о принятии мер для скорейшего решения проблемы. Польша и Украина, через которые нефть по "Дружбе" идет транзитом в другие страны Европы, остановили прием нефти 24 и 25 апреля соответственно. Качественная нефть из РФ 2 мая поступила по "Дружбе" на белорусскую границу, а 4 мая — на линейную производственно-диспетчерскую станцию "Мозырь" ОАО "Гомельтранснефть Дружба". В пятницу, 10 мая, Минэнерго РФ сообщило, что российскую нефть, полностью отвечающую качественным показателям, начали загружать в танкеры на экспорт в порту Усть-Луга.