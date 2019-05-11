КИЕВ, 11 мая — ПРАЙМ. Украинская компания "Укртранснафта" восстановила транзит нефти в Европу по трубопроводу "Дружба", сообщила пресс-служба компании.

"Сегодня, 11 мая, в 14.35 (совпадает с мск) "Укртранснафта" возобновила транзит нефти европейским потребителям по магистральному нефтепроводу "Дружба", — говорится в сообщении на странице в соцсети Facebook.

По данным компании, это стало возможным, в частности, после того, "как специалисты венгерской компании MOL провели дополнительные исследования нефти, которая находится в трубопроводе, и подтвердили готовность ее принимать".