ДАМАСК, 12 мая — ПРАЙМ. Власти эмирата Фуджейра в ОАЭ опровергли сообщения СМИ о мощных взрывах в порту эмирата в результате пожара на нефтяных танкерах.

Ливанский телеканал al-Mayadeen со ссылкой на местные источники сообщил в воскресенье, что несколько мощных взрывов прогремели утром в воскресенье в порту Фуджейра в результате пожара, охватившего как минимум семь нефтяных танкеров.

"Пресс-служба правительства Фуджейры опровергает сообщения СМИ о мощных взрывах в порту эмирата сегодня утром, и подтверждает, что движение судов в порту осуществляется в обычном режиме", — говорится в сообщении госагентства WAM.

Пресс-служба призвала средства массовой информации опираться в работе на официальные источники.