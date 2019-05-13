МОСКВА, 13 мая — ПРАЙМ. Министр энергетики Саудовской Аравии Халид аль-Фалих заявил, что два саудовских нефтяных танкера подверглись диверсиям в воскресенье в акватории ОАЭ, передает саудовское агентство новостей SPA.

Министерство иностранных дел ОАЭ заявило в воскресенье, что четыре торговых судна подверглись "актам вредительства" в районе порта Фуджейра, никто не пострадал. Отмечается, что в результате инцидентов человеческих жертв нет, а из кораблей не вытекло никаких опасных жидкостей или топлива.

По информации агентства, одно судно направлялось в порт города Рас-Таннура для загрузки сырой нефтью, которую оно должно было доставить клиентам компании Saudi Aramco в США. Атака не привела к человеческим жертвам или разливу нефти, однако нанесла значительный ущерб конструкциям судов, пишет агентство.

Сообщается, что министр энергетики осудил атаку, направленную на подрыв свободы морского судоходства и безопасности поставок нефти потребителям во всем мире.

Аль-Фалих также подчеркнул совместную ответственность международного сообщества за обеспечение безопасности морского судоходства и защиты нефтяных танкеров во избежание неблагоприятных последствий для энергетических рынков и мировой экономики, передает агентство.

Ливанский телеканал al-Mayadeen со ссылкой на местные источники сообщил в воскресенье, что несколько мощных взрывов прогремели утром в воскресенье в порту Фуджейра в ОАЭ в результате пожара, охватившего как минимум семь нефтяных танкеров. Власти эмирата Фуджейра впоследствии опровергли данные сообщения.