МОСКВА, 13 мая — ПРАЙМ. "Роснефть" в первом квартале увеличила добычу жидких углеводородов на 3,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 57,63 миллиона тонн, добыча газа выросла на 1,5%, до 17,12 миллиарда кубометров, говорится в сообщении компании.

"В отчетном квартале добыча жидких углеводородов компанией составила 4,74 миллиона баррелей в сутки (57,6 миллиона тонн), превысив среднесуточный объем производства первого квартала 2018 года на 3,9%", — говорится в сообщении.

Среди ключевых факторов роста компания называет активное развитие новых крупных месторождений, достижение высоких показателей производства на "Юганскнефтегазе", наращивание объемов на других зрелых активах ("Самаранефтегаз", "Няганьнефтегаз", "Варьеганнефтегаз").

"В условиях выполнения договоренностей по ограничению добычи в рамках соглашения ОПЕК+ среднесуточная добыча жидких углеводородов сократилась квартал к кварталу на 1%", — отмечается в сообщении.

При этом "Роснефть" в первом квартале увеличила добычу газа на 1,5%, до 17,12 миллиарда кубометров.