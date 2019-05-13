МОСКВА, 13 мая — ПРАЙМ. Чистая прибыль "Роснефти" по МСФО, приходящаяся на акционеров, в первом квартале текущего года выросла в 1,6 раза, до 131 миллиарда рублей, сообщается на сайте компании.

EBITDA компании за отчетный период в годовом выражении выросла в 1,4 раза, до 548 миллиардов рублей.

При этом чистая прибыль компании по сравнению с четвертым кварталом прошлого года выросла на 20,2%, EBITDA — на 12,3%.

"Несмотря на волатильность и снижение среднеквартальных нефтяных цен, уменьшение объемов добычи нефти в рамках сделки ОПЕК+ и соглашение о стабилизации цен на нефтепродукты на внутреннем рынке в первом квартале 2019 года компания продемонстрировала улучшение финансовых показателей как с точки зрения роста чистой прибыли, так и с точки зрения сохранения высокого уровня свободного денежного потока. Этому способствовали усилия менеджмента, которые прежде всего выразились в контроле над затратами и эффективном отборе инвестиционных проектов", — отметил глава компании Игорь Сечин.