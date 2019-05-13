МОСКВА, 13 мая — ПРАЙМ. Венесуэла за первый квартал текущего года сократила долг перед "Роснефтью" по выданным авансам до 1,8 миллиарда долларов с прежних 2,3 миллиарда, следует из презентации российской компании.

Согласно данным "Роснефти", у венесуэльской нефтекомпании PDVSA на конец прошлого года долг по выданным авансам составлял 2,3 миллиарда долларов, на 30 сентября 2018 года — 3,1 миллиарда долларов, на конец июня 2018 года — 3,6 миллиарда долларов, на конец марта 2018 года — 4 миллиарда долларов, на конец 2017 года — 4,6 миллиарда долларов.

Первый вице-президент "Роснефти" Павел Федоров в ходе телефонной конференции для инвесторов ранее в понедельник отметил, что погашение задолженности венесуэльской компании осуществляется планово и в полном соответствии с графиком.