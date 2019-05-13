МОСКВА, 13 мая — ПРАЙМ. "Роснефть" из-за налогового маневра и соглашения с властями по топливным ценам признала убыток от обесценения по МСФО в 90 миллиардов рублей, сообщил в ходе телефонной конференции первый вице-президент компании Павел Федоров.

"Вследствие налогового маневра и перехода на ручное управление, на сравнительно нерыночные методы регулирования внутреннего рынка нефтепродуктов в первом квартале 2019 года мы увидели причины для обесценения активов переработки и розничного бизнеса компании в общем размере 90 миллиардов рублей, что негативно отразилось на чистой прибыли "Роснефти" за прошедший квартал", — сообщил Федоров.

В отчете за первый квартал по МСФО отмечается, что компания произвела оценку в связи с соглашениями нефтяников с правительством РФ по стабилизации ситуации на топливном рынке страны.