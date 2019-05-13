МОСКВА, 13 мая — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть к вечеру перешли к снижению, опасения трейдеров из-за эскалации торговых противоречий Китая и США перешли и на нефтяной рынок, свидетельствуют данные бирж.

По состоянию на 19.28 мск стоимость июльских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 0,88%, до 70 долларов за баррель, стоимость июньских фьючерсов на WTI — на 1,02%, до 61,03 доллара. При этом ранее эти котировки росли более чем на 2,5%.

Днем цены поддерживались ситуацией на Ближнем Востоке. Так, министр энергетики Саудовской Аравии Халид аль-Фалих заявил, что два саудовских нефтяных танкера подверглись диверсиям в воскресенье в акватории ОАЭ. По информации саудовского информагентства, одно судно направлялось в порт города Рас-Таннура для загрузки сырой нефтью, которую оно должно было доставить клиентам компании Saudi Aramco в США, и нападение нанесло значительный ущерб конструкциям судов.

Но позднее на нефтяном рынке отразились опасения, вызванные мерами Китая в отношении политики торгового протекционизма США. Очередной раунд американо-китайских торговых переговоров завершился безрезультатно: США повысили пошлины на китайский импорт на сумму около 200 миллиардов долларов в год — до 25% с 10%. В ответ на это ранее в понедельник министерство финансов Китая сообщило, что с 1 июня вводятся повышенные пошлины на ввоз товаров из США объемом 60 миллиардов долларов.

"Опасения по поводу торговой войны могут в перспективе оказать влияние на спрос, но геополитические события могут повлиять на поставки нефти сейчас", — цитирует агентство Рейтер слова аналитика Price Futures Group в Чикаго Фила Флинна (Phil Flynn).