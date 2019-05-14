МОСКВА, 14 мая — ПРАЙМ. Нефтеперерабатывающие заводы венгерской компании MOL примут по нефтепроводу "Дружба" около 100 килотонн (100 тысяч тонн) загрязненной нефти, говорится в сообщении компании.

"Чтобы обеспечить скорейшее возобновление транспортировки сырой нефти по трубопроводу "Дружба", MOL, как и многие другие компании в затронутых странах, согласилась принять около 100 килотонн загрязненной сырой нефти", — сообщила MOL.

Чтобы сырье, поступающее по "Дружбе", было пригодно для переработки, компания планирует применять новейшие технологии очистки и смешивать загрязненную нефть с чистой.

MOL также сообщила, что в соответствии с договоренностью, достигнутой с российскими и украинскими компаниями, нефть хорошего качества начнет поступать в Венгрию со второй половины мая. До этого НПЗ будут продолжать работу в штатном режиме, перерабатывая нефть из стратегических запасов.

Проблема с качеством нефти, поступающей из РФ в Белоруссию по "Дружбе", возникла во второй декаде апреля. "Транснефть" признала повышенное содержание в ней хлоридов и заявила о принятии мер для скорейшего решения проблемы. Качественная нефть из РФ 2 мая поступила по "Дружбе" на белорусскую границу, а 4 мая — на линейную производственно-диспетчерскую станцию "Мозырь" ОАО "Гомельтранснефть Дружба". Украинская "Укртранснафта" сообщила, что 11 мая восстановила транзит нефти в Европу.

Объем загрязненной российской нефти, полученной Венгрией по трубопроводу "Дружба", составил от 350 тысяч до 1 миллиона тонн, однако основная ее часть была задержана до того, как попала в венгерскую систему нефтепереработки, сообщало агентство Рейтер со ссылкой на госсекретаря министерства инноваций и технологий Венгрии Петера Кадеряка (Peter Kaderjak) в конце апреля.