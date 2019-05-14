МОСКВА, 14 мая — ПРАЙМ. Нефть, загрязненная хлоридами, может нанести вред оборудованию нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ), но не трубопроводной системе, говорится в заключении специалистов "НИИ "Транснефть", опубликованном на сайте компании.

Проблема с качеством нефти, поступающей из РФ в Белоруссию по "Дружбе", возникла во второй декаде апреля. "Транснефть" признала повышенное содержание в ней хлоридов и заявила о принятии мер для скорейшего решения проблемы. Качественная нефть из РФ 2 мая поступила по "Дружбе" на белорусскую границу. Украинская "Укртранснафта" сообщила, что 11 мая восстановила транзит нефти в Европу.

В заключении говорится, что органические хлориды используются в качестве реагента при добыче высоковязкой нефти для повышения нефтеотдачи пластов. Органические хлориды попадают в трубопроводную систему "Транснефти" только вместе с нефтью, полученной от нефтедобывающих компаний, а организации системы "Транснефть" хлорорганические соединения в транспортируемую нефть не добавляют. Содержание таких хлоридов в нефти нормируется ГОСТом.

"Органические хлориды оказывают критическое влияние на работу оборудования НПЗ. Под воздействием высоких температур (более 150°С) на НПЗ органические хлориды разлагаются с выделением соляной кислоты, которая приводит к значительной коррозии внутренней поверхности трубопроводов и оборудования НПЗ", — говорится в заключении.

"Проблем связанных с воздействием хлоридов на трубопроводы, технологическое оборудование и металлоконструкции резервуаров ПАО "Транснефть" не выявляется, так как при температурах перекачки принятых в ПАО "Транснефть" (5-40 °С) разложения органических хлоридов не происходит и тем самым отсутствует вероятность негативного коррозионного влияния на работу магистральной трубопроводной системы", — сказано в заключении.

"Таким образом, органические хлориды, транспортируемые вместе с нефтью по системе магистральных трубопроводов, коррозионной активностью к материалу трубопроводов, технологического оборудования и конструкциям резервуаров не обладают", — отмечают специалисты "НИИ "Транснефть".