МОСКВА, 16 мая — ПРАЙМ. "Лукойл" запустил в эксплуатацию нефтяное месторождение D41 на шельфе Балтийского моря, говорится в пресс-релизе компании.

"Лукойл" приступил к промышленной эксплуатации двух скважин на шельфовом месторождении D41 в Балтийском море, строительство которых завершилось 6 февраля и 7 мая 2019 года соответственно", — говорится в сообщении.

Отмечается, что эксплуатация месторождения осуществляется с береговой площадки двумя вновь пробуренными горизонтальными скважинами. "Проходка первой скважины составила 7,947 тысячи метров в том числе горизонтального участка – 616 метров. Длина второй скважины — 7,517 тысячи метров, горизонтального участка ствола – 439 метров. Длина пробуренных скважин рекордна для Балтийского моря", — уточняет компания.

Проектные решения по обустройству месторождения с учетом размещения кустовой площадки на суше предусматривают минимально допустимое воздействие на окружающую среду, постоянный удаленный мониторинг технологического процесса, изолированный сбор всех возможных отходов, также говорится в сообщении.

В 2014 году "Лукойл" приступил к поиску новых месторождений на шельфе Балтики и провел поисково-оценочное бурение на перспективных структурах. Месторождение D41, а также D6-южное и самое крупное — D33 — были открыты в 2015 году. К строительству первой эксплуатационной скважины на D41 предприятие приступило в августе 2018 года.

В начале апреля глава "Лукойла" Вагит Алекперов сообщил, что компания запустит D41 в конце апреля. Также он сообщил, что после ввода трех месторождений суммарная добыча нефти компанией на шельфе Балтики к 2024-2025 году превысит 2 миллиона тонн.