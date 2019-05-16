МОСКВА, 16 мая — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть поднимаются в четверг вечером почти на 2%, рынки опасаются военного конфликта на Ближнем Востоке, что может оказать влияние на поставки нефти из региона, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 19.20 мск стоимость июльских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 1,8%, до 73,06 доллара за баррель, стоимость июньских фьючерсов на WTI — на 1,81%, до 63,14 доллара.

Трейдеры следят за обострением ситуации вокруг Ирана. В среду США объявили о наличии угрозы со стороны исламской республики, и из Багдада и других городов Ирака был эвакуирован неоперативный персонал дипмиссий США. В регион стягиваются американские авианосцы и другие военные силы.

"Мы имеет больше риска для поставок из-за возможности новой войны США на Ближнем Востоке, чем риска для спроса из-за продолжения торговой войны с Китаем", — приводит агентство Рейтер мнение аналитика Petromatrix Оливье Жакоба (Olivier Jakob).