МОСКВА, 16 мая — ПРАЙМ. Компенсации из-за загрязнения нефти в "Дружбе" получат все, кто докажет реальные убытки, заявил журналистам вице-премьер РФ Дмитрий Козак по итогам встречи с белорусским коллегой Игорем Ляшенко.

"Конечно, к сожалению, "Транснефть", — ответил Козак на вопрос о том, кто будет компенсировать ущерб из-за загрязнения нефти в "Дружбе".

Он сообщил, что власти РФ пока не занимаются расчетом компенсаций из-за ситуации с нефтью в трубопроводе "Дружба", сперва необходимо устранить последствия загрязнения.

"Мы не занимаемся сегодня подсчётом компенсаций. Сегодня надо завершить физическое устранение всех последствий. Если мы будем заниматься только этими расчетами и попыткой подсчитать, сколько кому выгодно, мы сместим акценты на другие задачи", — сказал Козак.

Списка заводов Белоруссии, которым направят компенсации из-за ЧП в нефтепроводе "Дружбе", пока нет.

Ситуация вокруг нефтепровода "Дружба" будет обсуждена на следующей неделе на уровне премьер-министров России и Белоруссии.

"На следующей неделе мы точно увидимся с премьер-министрами", — сказал Козак, отвечая на вопрос о том, когда состоится следующая встреча.

В свою очередь, Ляшенко сказал, что "следующая встреча более высокого уровня пойдет".

РФ и Белоруссия договорились создать рабочую группу из 8 человек для оценки убытков из-за загрязнения нефти в нефтепроводе "Дружба" и способов компенсации, которых может быть несколько; стороны согласились, что компенсации будет выплачивать РФ, заявил Козак по итогам встречи с Ляшенко.

"Сегодня договорились создать совместную рабочую группу: 8 человек, которые оценят фактические убытки. Коллеги договорились, рабочая группа специально посчитает не только фактический размер убытка, а и способы их компенсации, потому что они могут быть разными", — сообщил Козак.

Вице-премьер также заявил, что между сторонами нет никаких противоречий относительно того, что компенсации ущерба в связи с загрязнением нефти должна выплачивать российская сторона, добавив, что размер этих компенсаций реально посчитать.

Стороны пока не обсуждают цены на газ, поскольку перед ними стоят более важные задачи.

"Мы не обсуждаем. Обусловлено другими событиями. Вопрос есть, он в воздухе висит. Только "Дружбу" сегодня обсуждали. Это более важные задачи. Требует оперативного вмешательства. Мы не должны отвлекаться на другие темы", — заявил Козак в ответ на вопрос, обсуждали ли стороны цены на газ.

В этом году истекает договоренность о цене поставки российского газа в Белоруссию. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявлял, что целесообразно ее снижение до уровня, близкого к внутрироссийскому. Министр энергетики Белоруссии Виктор Каранкевич говорил, что Минск сохраняет планы к июлю договориться с Москвой о цене на "переходный период" — c 2020 года до 2025 года, когда предполагается сформировать общий рынок газа в ЕАЭС. Цена на газ для Белоруссии в 2019 году фиксированная — 127 долларов за тысячу кубометров на границе.

Проблема с качеством нефти, поступающей из РФ в Белоруссию и далее по "Дружбе", возникла во второй декаде апреля. "Транснефть" признала повышенное содержание в ней хлоридов и заявила о принятии мер для скорейшего решения проблемы. Польша и Украина, через которые нефть по "Дружбе" идет транзитом в другие страны Европы, остановили прием нефти 24 и 25 апреля соответственно. Качественная нефть из РФ 2 мая поступила по "Дружбе" на белорусскую границу. Украинская "Укртранснафта" сообщила, что 11 мая восстановила транзит нефти в Европу.

Глава Минэнерго РФ Александр Новак в среду сказал журналистам, что ущерб от ситуации с нефтепроводом "Дружба" будет определён в течение месяца и что общий ущерб от загрязнения нефти может быть меньше 100 миллионов долларов.