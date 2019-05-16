МОСКВА, 16 мая — ПРАЙМ. Затраты "Транснефти" на выплату компенсаций из-за загрязненной нефти в трубопроводе "Дружба" будут учитываться при утверждении дивидендов компании, сообщил журналистам курирующий ТЭК вице-премьер РФ Дмитрий Козак по итогам встречи со своим белорусским коллегой Игорем Ляшенко.

Уточнив, что компенсировать ущерб из-за загрязнения нефти в "Дружбе" будет "Транснефть", на вопрос, отразится ли на дивидендах компании выплата компенсаций, Козак ответил, что "дивиденды платятся исходя из чистой прибыли, а это будут затраты".

"Конечно, будут учитываться, должны учитываться, и мы будем делать все, чтобы они были учтены", — ответил вице-премьер на вопрос, будут ли эти затраты учитываться при утверждении дивидендов.

Проблема с качеством нефти, поступающей из РФ в Белоруссию и далее по "Дружбе", возникла во второй декаде апреля. "Транснефть" признала повышенное содержание в ней хлоридов и заявила о принятии мер для скорейшего решения проблемы. Польша и Украина, через которые нефть по "Дружбе" идет транзитом в другие страны Европы, остановили прием нефти 24 и 25 апреля соответственно. Качественная нефть из РФ 2 мая поступила по "Дружбе" на белорусскую границу. Украинская "Укртранснафта" сообщила, что 11 мая восстановила транзит нефти в Европу.

Глава Минэнерго РФ Александр Новак в среду сказал журналистам, что ущерб от ситуации с нефтепроводом "Дружба" будет определён в течение месяца и что общий ущерб от загрязнения нефти может быть меньше 100 миллионов долларов.