НУР-СУЛТАН, 17 мая — ПРАЙМ. Казахстанские экспортеры могут получить компенсацию от российской стороны за недополученную выручку при реализации некондиционной нефти, сообщила в пятницу пресс-служба министерства энергетики Казахстана.

По данным министерства энергетики, транспортировка нефти казахстанских производителей транзитом через Российскую Федерацию, Республику Белоруссию и далее в Европу по магистральному нефтепроводу "Дружба" не производится с 2013 года. "Поднятые вопросы некондиционной нефти коснулись только нефтепровода "Дружба". Существующие поставки казахстанской нефти по системе магистральных нефтепроводов ПАО "Транснефть" производятся через морские порты Усть-Луга и Новороссийск. Ухудшения качества нефти в порту Новороссийск не было", — говорится в сообщении пресс-службы.

В ведомстве отметили, что "относительно направлений, по которым идет поставка казахстанской нефти, некондиционная нефть попала только в ответвление магистрального нефтепровода "Дружба" в направление порта Усть-Луга". "В период с 15 апреля по 6 мая 2019 года через данный порт было отгружено 598,9 тысячи тонн (6 танкеров) некондиционной нефти из ресурсов казахстанских производителей. Учитывая направления поставок казахстанской нефти, несмотря на возникшие обстоятельства, никаких ограничений по приему нефти от АО "Казтрансойл" в систему магистральных нефтепроводов ПАО "Транснефть" не вводилось и не предвидится", — проинформировали в пресс-службе.

При этом в ведомстве отметили, что "АО "КазТрансОйл" обеспечило сдачу ресурсов грузоотправителей в систему магистральных нефтепроводов ПАО "Транснефть" в начале маршрута (ПСП Самара) для дальнейшей отгрузки в порту Усть-Луга в полном объеме и с качественными характеристиками согласно ГОСТ Р 51858-2002 "Нефть. Общие технические условия" и ГОСТ 31378-2009 "Нефть. Общие технические условия" (далее — ГОСТ)".

В ведомстве заявили, что "казахстанские экспортеры путем обращения через транспортную компанию АО "КазТрансОйл", являющуюся единым оператором транспортировки казахстанской нефти по территории Республики Казахстан и Российской Федерации, могут получить компенсацию за недополученную выручку при реализации некондиционной нефти".