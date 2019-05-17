МОСКВА, 17 мая — ПРАЙМ. Французская компания Total приостановила работу на некоторых установках своего нефтеперерабатывающего завода в Лойне (Германия) для проведения проверок в связи с загрязнением нефти, поступающей по нефтепроводу "Дружба", приводит агентство Рейтер заявление компании.

"Ожидается, что операции возобновятся уже в субботу благодаря альтернативным поставкам через Гданьск (Польша). В связи с сохраняющимися проблемами в связи с трубопроводом "Дружба", мощность завода будет оставаться ограниченной", — сообщила Total, добавив, что примет меры для ограничения влияния этой приостановки на поставки бензина, дизельного топлива и мазута клиентам.

Отмечается, что мощность нефтеперерабатывающих установок, временно прекративших работу, составляет 230 тысяч баррелей в день.

Проблема с качеством нефти, поступающей из РФ в Белоруссию и далее по "Дружбе", возникла во второй декаде апреля. "Транснефть" признала повышенное содержание в ней хлоридов и заявила о принятии мер для скорейшего решения проблемы. Польша и Украина, через которые нефть по "Дружбе" идет транзитом в другие страны Европы, остановили прием нефти 24 и 25 апреля соответственно. Качественная нефть из РФ 2 мая поступила по "Дружбе" на белорусскую границу. Украинская "Укртранснафта" сообщила, что 11 мая восстановила транзит нефти в Европу.