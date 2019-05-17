"Сургутнефтегаз" может увеличить дивиденды-2018 на "префы" в 5,5 раза
МОСКВА, 16 мая — ПРАЙМ. Совет директоров "Сургутнефтегаза" рекомендовал увеличить дивиденды на привилегированные акции по результатам 2018 года в 5,5 раза, до 7,62 рубля на бумагу, выплаты на обыкновенные акции — оставить на уровне 0,65 рубля, сообщается в материалах компании.
"Объявить выплату дивиденда по привилегированной акции ПАО "Сургутнефтегаз" — 7,62 рубля, по обыкновенной акции ПАО "Сургутнефтегаз" — 0,65 рубля", — приводится в сообщении соответствующая рекомендация.
Реестр на получение дивидендов рекомендуется закрыть 18 июля.
По итогам 2017 года "Сургутнефтегаз" выплатил 0,65 рубля на обыкновенную и 1,38 рубля на привилегированную акцию.
"Сургутнефтегаз" — четвертая по величине интегрированная нефтяная компания России. Центральный офис находится в Сургуте. Сфера деятельности "Сургутнефтегаза" охватывает разведку, обустройство и разработку нефтяных и нефтегазовых месторождений; производство и сбыт нефти, газа, нефтепродуктов и продуктов нефтехимии.
https://1prime.ru/energy/20190517/829984996.html