МИНСК, 17 мая — ПРАЙМ. Транзитные прокачки нефти Белоруссией в направлении Украины приостановлены из-за отсутствия свободных резервуаров на украинской территории для откачки "грязной" нефти, находящейся в трубопроводе "Дружба", возобновление прокачки намечено в ночь на 20 мая, сообщила в пятницу пресс-служба белорусского госконцерна "Белнефтехим".

"Транзитные прокачки в направлении Украины нестабильны и в настоящее время приостановлены из-за отсутствия свободных резервуаров на украинской территории для откачки "грязной" нефти, находящейся в трубопроводе. Согласно новому графику прокачки, ее возобновление запланировано в ночь с 19 на 20 мая", — говорится в сообщении на сайте концерна.

В нем также отмечается, что транзит нефти в сторону Польши в настоящее время не осуществляется.

Также "Белнефтехим" уточняет, что белорусский оператор магистрального нефтепровода "Дружба" обеспечивает прокачку качественной нефти из России на НПЗ в белорусском Мозыре в объеме, требуемом для его полной загрузки, загрузка на НПЗ "Нафтан" по-прежнему снижена.

"По состоянию на 17 мая 2019 года ОАО "Гомельтранснефть Дружба" обеспечивает прокачку нефти, соответствующей стандарту, в направлении ОАО "Мозырский НПЗ" в объеме, требуемом для его полной производственной загрузки. Мозырский НПЗ работает на нормальной загрузке и вовлекает в переработку нефть со стандартными показателями качества. Несмотря на это, на НПЗ до настоящего времени идет ремонт оборудования, поврежденного загрязненным сырьем", — говорится в сообщении концерна.

При этом в пресс-службе отметили, что второй белорусский НПЗ, "Нафтан", по-прежнему работает на сниженной загрузке из-за недостаточного объема чистой нефти, поступающей по нефтепроводу Сургут-Полоцк. "Трубопровод Унеча-Полоцк, по которому на "Нафтан" ранее поставлялась нефть, заполнен нефтью, загрязненной хлоридами, и простаивает", — уточнили в концерне.