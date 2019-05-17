МИНСК, 17 мая — ПРАЙМ. Вице-премьер Белоруссии Игорь Ляшенко заявил, что стоимость вышедшего из строя из-за загрязненной российской нефти оборудования на Мозырском НПЗ составляет около 30 миллионов долларов в эквиваленте.

Как передает в пятницу госагентство Белта, отвечая на уточняющий вопрос о размере компенсации из-за поступления по трубопроводу "Дружба" некачественной нефти из России, Ляшенко подчеркнул, что об итоговой цифре пока говорить преждевременно.

По его словам, только стоимость вышедшего из строя из-за загрязненной нефти оборудования на Мозырском НПЗ составляет около 30 миллионов долларов в эквиваленте.

"Но химический процесс попавшего хлора таков, что истончение труб, которое уже произошло, и повреждение катализаторов еще будут выплывать", — пояснил Ляшенко.

Более полная информация будет получена во время капремонта НПЗ, который предполагается к августу. "Мы видели, что подобная ситуация в России была в 2000-х годах. Завод, как правило, до года испытывает последствия выхода из строя оборудования от попадания хлора", — добавил Ляшенко.