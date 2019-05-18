МОСКВА, 18 мая — ПРАЙМ. Американская нефтегазовая корпорация Exxon Mobil эвакуировала иностранных сотрудников с месторождения Западная Курна-1 в Ираке, сообщило агентство Рейтер со ссылкой на источники.

Эвакуация не затронула производство, работы в нормальном режиме осуществляют иракские сотрудники, сообщили представители нефтяной отрасли Ирака.

По данным агентства, эвакуация прошла в несколько этапов с вечера пятницы до утра субботы. Часть сотрудников была перевезена в Дубай, остальной персонал был размещен в лагере для иностранных работников компании в провинции Басра, сейчас их доставляют в аэропорт.

Глава иракской государственной South Oil Company Ихсана Абдула Джаббара (Ihsan Abdul Jabbar) подтвердил эвакуацию иностранных сотрудников и заявил, что эвакуация является "превентивной и временной мерой", нет никаких признаков угрозы. Сообщается, что месторождение работает на полную мощность и производит 440 тысяч баррелей в сутки.