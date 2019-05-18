ДЖИДДА (Саудовская Аравия), 18 мая — ПРАЙМ. Министр энергетики ОАЭ Сухейль аль-Мазруи заявил, что не ожидает обсуждений министерским мониторинговым комитетом ОПЕК+ на заседании в Джидде 19 мая решений по дальнейшей судьбе нефтяной сделки, которые должны быть приняты в июне.

"Первое, что хочу отметить, это встреча комитета. А комитет обсуждает уровень соблюдения соглашения, текущую ситуацию. И я думаю, что из отчетов, поступающих к нам, можно сделать вывод, что все пока прекрасно", — сказал он журналистам.

"Мы ожидаем очень хорошее, непродолжительное заседание. И я не думаю, что мы будем обсуждать решения, которые будут приниматься в июне. Так что вам нудно ждать июня", — добавил он.

В начале мая генеральный секретарь ОПЕК Мухаммед Баркиндо сообщал, что страны ОПЕК+ на июньской встрече рассмотрят все варианты дальнейших перспектив соглашения о сокращении добычи нефти.

ОПЕК и ряд не входящих в эту организацию стран (ОПЕК+) в конце 2018 года решили модернизировать условия соглашения о сокращении добычи нефти, действующего с начала 2017 года. Страны договорились о снижении своей добычи суммарно на 1,2 миллиона баррелей в сутки от уровня октября 2018 года. Новое соглашение рассчитано на первое полугодие 2019 года. В июне в Вене пройдут общие очередные министерские встречи стран ОПЕК и ОПЕК+.

Министр энергетики Саудовской Аравии Халид аль-Фалих сообщил 30 апреля, что допускает продление сделки ОПЕК+ по ограничению добычи нефти до конца 2019 года, возможно, на нынешнем уровне или чуть выше-ниже.