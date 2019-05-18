ДЖИДДА (Саудовская Аравия), 18 мая — ПРАЙМ. ОПЕК+ до сих пор видит некоторый рост коммерческих запасов нефти в мире, сообщил журналистам министр энергетики ОАЭ Сухейль аль-Мазруи.

"Мы смотрим на количество запасов нефти и нефтепродуктов в мире. Мы смотрим на уровень коммерческих запасов стран ОЭСР, мы также смотрим на уровень запасов в США. Но мы видим некоторый рост",- сообщил Мазруи.

В воскресенье в Джидде пройдет очередная министерская встреча комитета по мониторингу соглашения о сокращении добычи нефти (ОПЕК+).