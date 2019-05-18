ДЖИДДА (Саудовская Аравия), 18 мая — ПРАЙМ. Страны ОПЕК+ в случае необходимости восполнят любую нехватку нефти на рынке, но пока альянс ее не видит, тогда как рост коммерческих запасов нефти и нефтепродуктов в мире до сих пор наблюдается, заявил министр энергетики ОЭА Сухейль аль-Мазруи.

Так, на вопрос о том, видит ли альянс необходимость увеличить добычу нефти в связи с ситуацией в Иране, где экспорт и добыча падают из-за санкций США, министр ответил: "Мы смотрим на необходимость восполнения нехватки нефти в целом по группе. Если будет необходимость восполнить какую-либо нехватку предложения на рынке — мы сделаем это, но пока мы этого не видим".

"Мы видим рост коммерческих запасов, и с этим нам нужно работать в первую очередь", — добавил он.