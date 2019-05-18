ДЖИДДА (Саудовская Аравия), 18 мая /ПРАЙМ/. Сотрудничество по сделке ОПЕК+ необходимо продлевать после июня, сообщил журналистам министр энергетики Азербайджана Пярвиз Шахбазов.

На вопрос необходимо ли продлевать сделку по ОПЕК+ после июня, министр ответил: "Я считаю, что да, но в каком виде ее продлевать… Сотрудничество должно быть. Оно в течение двух лет доказало свою состоятельность. Я думаю, что это сотрудничество должно быть продолжено".