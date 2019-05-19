ДЖИДДА (Саудовская Аравия), 19 мая /ПРАЙМ/. Страны-участники министерского мониторингового комитета ОПЕК+, в состав которого входит Россия, спустя два месяца в воскресенье соберутся для обсуждения рекомендаций по соглашению о сокращении добычи нефти (ОПЕК+). Встреча состоится в городе Джидда Саудовской Аравии.

В пятницу газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщила, что мониторинговый комитет ОПЕК+ на предстоящем заседании обсудит возможное ослабление ограничений по добыче нефти, оставаясь при этом в рамках декабрьской сделки.

В среду глава Минэнерго РФ Александр Новак сообщил, что участники комитета оценят реализацию соглашения, а решение о его судьбе будет приниматься в июне в Вене. Министр отметил, что решение ОПЕК+ по будущему сделки предвосхищать рано, так как на рынке много неопределенности, в том числе из-за ситуации с Ираном, Венесуэлой, Ливией.

Россия в рамках сделки, как сообщал в мае Новак, полностью выполнила свои обязательства к концу апреля по сделке ОПЕК+ и даже превысила их, но без учета добычи нефти в рамках соглашений о разделе продукции; при ее учете выполнение сделки еще не достигнуто, как и в среднем по месяцу. Общее выполнение обязательств по венской сделке странами ОПЕК+ в апреле составило 168%, сообщало в субботу агентство Рейтер со ссылкой на источники.

Накануне министр энергетики Саудовской Аравии Халид аль-Фалих заявил, что ОПЕК будет действовать согласно потребностям нефтяного рынка. При этом министр не уверен, что на рынке наблюдается дефицит нефти с учетом наращивания запасов нефти США, сообщило агентство Рейтер.

ОПЕК и ряд не входящих в эту организацию стран (ОПЕК+) в конце 2018 года решили модернизировать условия соглашения о сокращении добычи нефти, действующего с начала 2017 года. Страны договорились о снижении своей добычи суммарно на 1,2 миллиона баррелей в сутки от уровня октября 2018 года, из которых 228 тысяч приходятся на Россию. Новое соглашение рассчитано на первое полугодие 2019 года.

Министерский мониторинговый комитет ОПЕК+ был создан для контроля за соблюдением договоренностей и выработки рекомендаций об их корректировке. В комитет входят представители России, Саудовской Аравии, Алжира, Кувейта, Ирака, Нигерии, Казахстана, ОАЭ и Венесуэлы. Следить за выполнением соглашения помогает и техкомитет, куда входят эксперты от стран-членов министерского мониторингового комитета.