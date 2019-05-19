ДЖИДДА, 19 мая — ПРАЙМ. Избыток коммерческих запасов нефти в мире снижается не так активно, как ожидали участники соглашения ОПЕК+, хотя в целом альянс выполняет свои обязательства. При этом помимо добычи ОПЕК+, на рынок во многом влияют отношения США и Китая, этот вопрос обсуждается участниками сделки, сообщил заместитель министра энергетики республики Казахстан Магзум Мирзагалиев.

"(Обсуждаются — ред.) взаимоотношения между США и Китаем. От этого очень много зависит и соответственно это является драйвером сегодняшнего спроса и предложения", — сказал Мирзагалиев журналистам.

"Насколько мы понимаем, сейчас ключевой вопрос заключается не только в добыче стран, которые входят и не входят в ОПЕК, но и в тех запасах, которые сегодня есть. Полагали, что запасы будут снижаться, а пока сегодня мы видим, что они не так активно снижаются, как страны ожидали. Хотя страны, вошедшие в сделку ОПЕК+, в принципе, по большому счету, все свои обязательства исполняют", — добавил он.

В связи с этим, отметил Мирзагалиев, ОПЕК+ стоит в ближайший месяц наблюдать за развитием ситуации на рынке и, соответственно, принимать решение по дальнейшей судьбе нефтяной сделки в июне.

ОПЕК и ряд не входящих в эту организацию стран (ОПЕК+) в конце 2018 года решили модернизировать условия соглашения о сокращении добычи нефти, действующего с начала 2017 года. Страны договорились о снижении своей добычи суммарно на 1,2 миллиона баррелей в сутки от уровня октября 2018 года. Новое соглашение рассчитано на первое полугодие 2019 года.

В июне в Вене пройдут общие очередные министерские встречи стран ОПЕК и ОПЕК+. При этом в мае генсек ОПЕК Мухаммед Баркиндо сообщал, что альянс на июньской встрече рассмотрит все варианты дальнейших перспектив соглашения о сокращении добычи нефти.

Министр энергетики Саудовской Аравии Халид аль-Фалих сообщил 30 апреля, что допускает продление сделки ОПЕК+ по ограничению добычи нефти до конца 2019 года, возможно, на нынешнем уровне или чуть выше-ниже.

В Джидде 19 мая состоится заседание министерского мониторингового ОПЕК+.