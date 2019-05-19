ДЖИДДА, 19 мая — ПРАЙМ. Заместитель министра энергетики Казахстана Магзум Мирзагалиев заявил, что "КазТрансОйл" и "Транснефть" начинают обсуждать вопросы компенсации из-за загрязнения нефти в "Дружбе", он отметил, что между компаниями давние дружеские отношения и поэтому не стоит делать из сложившейся ситуации трагедию.

При этом, по его словам, пока оценок по компенсации за загрязнение нет. "Это вопрос, который мы будем обсуждать между "КазТрансОйл" и "Транснефтью", — сказал Мирзагалиев.

"На самом деле, эти вопросы уже начинают же обсуждаться, но понятно, что там решения в ближайшее время достигнуто не будет", — добавил он.

"У нас между "КазТрансОйл" и "Транснефтью" очень давние и дружеские отношения. Поэтому, я думаю, нам не стоит из этого делать какую-то большую трагедию. Мы просто в рамках наших партнерских отношений пообсуждаем и будем принимать совместное решение", — добавил он.

Он также напомнил, что Казахстан продолжает отгрузку нефти через нефтепровод "Атырау-Самара".

Министерство энергетики Казахстана 17 мая сообщило, что около 600 тысяч тонн казахстанской нефти было загрязнено в трубопроводе "Дружба" и далее отгружено через порт Усть-Луга, экспортеры страны могут получить компенсацию от российской стороны за недополученную выручку при реализации некондиционной нефти.

Проблема с качеством нефти в "Дружбе" возникла в апреле, когда загрязненное хлоридами топливо попало в трубопроводную систему в Самарской области. Нефть из "Дружбы", в частности, после станции "Унеча" в Брянской области поступает далее в "Балтийскую трубопроводную систему-2", следуя по территории России в морской порт Усть-Луга в Ленинградской области. Минэнерго РФ сообщало, что загрузка в танкеры кондиционной нефти в этом порту возобновилась 10 мая. Сама "Дружба" после "Унечи" далее идет двумя ветками на территорию Белоруссии.