ДЖИДДА, 19 мая — ПРАЙМ. Ремонт на месторождении Кашаган в Казахстане завершится в конце мая, после этого добыча на нем планово выйдет на уровень 370 тысяч баррелей в сутки, сообщил журналистам замминистра энергетики Казахстана Магзум Мирзагалиев.

"Ремонт идет на Кашагане. Начался 14 апреля. По нашим планам, 45 дней (продлится — ред.). Соответственно, до конца мая. Если мы сможем выйти раньше из ремонта, то это будет прекрасно. Но пока мы идем по планам на 45 дней", — сказал он.

"Мы ожидаем, что по итогам ремонта, понятно, что мы не выйдем сразу же на какой-то уровень добычи, то есть это вопрос может быть нескольких недель, но, по нашим планам, это 370 тысяч баррелей в сутки. Это план до конца года", — добавил замминистра.