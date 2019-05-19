МИНСК, 19 мая — ПРАЙМ. Минск согласовал и начал реализацию проекта дорожной карты с Москвой по урегулированию ситуации с поставками российской нефти после загрязнения магистрального нефтепровода "Дружба", проект направлен для подписания вице-премьеру РФ Дмитрию Козаку, заявил в воскресенье вице-премьер Белоруссии Игорь Ляшенко.

"После переговоров между мной и российским вице-премьером Дмитрием Козаком, состоявшихся 16 мая в Москве, в соответствии с нашими договоренностями группа белорусских и российских специалистов обсудила и подготовила проект "дорожной карты" мероприятий по замещению на территории Республики Беларусь российской нефти ненадлежащего качества… Понимая важность этого документа и необходимость его строгого выполнения всеми сторонами, я предложил одобрить "дорожную карту" на уровне вице-премьеров наших государств. Со своей стороны мы согласовали проект "дорожной карты" и направили для подписания Дмитрию Козаку", — заявил Ляшенко журналистам в воскресенье.

По словам вице-премьера, реализация мероприятий, предусмотренных "дорожной картой", предусматривает обеспечение сырьем белорусских НПЗ и возобновление транзитной транспортировки российской нефти в направлении европейских государств. "При этом подчеркну, что белорусская сторона уже приступила к исполнению первоначальных шагов "дорожной карты", — сказал Ляшенко.

Проблема с качеством нефти, поступающей из РФ в Белоруссию и далее по "Дружбе", возникла во второй декаде апреля. "Транснефть" признала повышенное содержание в ней хлоридов и заявила о принятии мер для скорейшего решения проблемы. Польша и Украина, через которые нефть по "Дружбе" идет транзитом в другие страны Европы, остановили прием нефти 24 и 25 апреля соответственно. Качественная нефть из РФ 2 мая поступила по "Дружбе" на белорусскую границу.