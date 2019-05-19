ДЖИДДА (Саудовская Аравия), 19 мая — ПРАЙМ. Нигерия надеется на продление соглашения ОПЕК+ о сокращении добычи до конца текущего года, сообщил журналистам министр нефти Эмануэль Ибе Качикву.

Отвечая на вопрос, поддерживает ли Нигерия возможность продления сделки до конца года, министр сказал: "Мы надеемся на это".

ОПЕК и ряд не входящих в эту организацию стран (ОПЕК+) в конце 2018 года решили модернизировать условия соглашения о сокращении добычи нефти, действующего с начала 2017 года. Страны договорились о снижении своей добычи суммарно на 1,2 миллиона баррелей в сутки от уровня октября 2018 года, из которых 228 тысяч приходятся на Россию. Новое соглашение рассчитано на первое полугодие 2019 года.

В воскресенье в Джидде пройдет очередная встреча министерского комитета по мониторингу ОПЕК+.

По словам Качикву, говорить об условиях продления сделки ОПЕК+ пока преждевременно, необходимо дождаться итогов заседания мониторингового комитета.