ДЖИДДА (Саудовская Аравия), 19 мая — ПРАЙМ. Сделка ОПЕК+ должна выполняться всеми в равной степени, а не за счет отдельных стран, заявил министр энергетики Саудовской Аравии Халид аль-Фалих на открытии заседания министерского комитета по мониторингу сделки.

В воскресенье в Джидде проходит очередная встреча министерского комитета по мониторингу сделки ОПЕК+. В июне в Вене пройдут министерские встречи стран ОПЕК и ОПЕК+, на которых государства будут определяться с дальнейшими перспективами сделки.

"Нельзя допускать, чтобы наш общий успех ложился на плечи отдельных стран. Злоупотребление вопросом соблюдения своих обязательств недопустимо, они должны выполняться в равной степени, а не за счет отдельных стран", — сказал аль-Фалих на открытии заседания комитета.

ОПЕК и ряд не входящих в организацию стран (ОПЕК+) договорились в конце 2016 года о сокращении добычи нефти на 1,8 миллиона баррелей в сутки с уровня октября 2016 года. Затем в июне 2018 года, когда цены бурно росли в ожидании жестких санкций США против Ирана, было решено по сути нарастить добычу на 1 миллион баррелей в сутки. Однако после неожиданно широких исключений Штатов для покупателей иранской нефти альянс вернулся к сокращению добычи — на первое полугодие 2019 года оно согласовано в 1,2 миллиона баррелей в сутки от уровня октября 2018 года.