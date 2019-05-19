ДЖИДДА (Саудовская Аравия), 19 мая — ПРАЙМ. Никто из стран ОПЕК+ не хочет увидеть очередного избыточного роста коммерческих запасов нефти, сообщил министр энергетики Саудовской Аравии Халид аль-Фалих на открытии заседания министерского мониторингового комитета ОПЕК+

"Запасы в США продолжают расти. А коммерческие запасы в странах ОЭСР все еще выше среднего пятилетнего уровня… Главное, на чем мы сходимся, что никто из нас не хочет увидеть очередного избыточного роста запасов. Так что нужно быть настороже — сегодня это наша главная, приоритетная задача", — сказал аль-Фалих.

ОПЕК и ряд не входящих в организацию стран (ОПЕК+) договорились в конце 2016 года о сокращении добычи нефти на 1,8 миллиона баррелей в сутки с уровня октября 2016 года. Затем в июне 2018 года, когда цены бурно росли в ожидании жестких санкций США против Ирана, было решено по сути нарастить добычу на 1 миллион баррелей в сутки. Однако после неожиданно широких исключений Штатов для покупателей иранской нефти альянс вернулся к сокращению добычи — на первое полугодие 2019 года оно согласовано в 1,2 миллиона баррелей в сутки от уровня октября 2018 года.

В беседе с журналистами перед заседанием мониторингового комитета аль-Фалих отметил, что во втором полугодии 2018 года вследствие действий ОПЕК+ наблюдался рост коммерческих запасов нефти, и сейчас все участники соглашения понимают важность продолжения начатой в декабре работы по сокращению добычи.