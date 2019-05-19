ДЖИДДА (Саудовская Аравия), 19 мая — ПРАЙМ. Россия готова рассмотреть возможность смягчения сделки ОПЕК+, этот вопрос будет обсуждаться министерским мониторинговым комитетом на встрече в воскресенье, сообщил журналистам глава Минэнерго РФ Александр Новак.

"Мы готовы рассматривать и, в том числе, смягчение тех параметров сделки, которые есть, частичное восстановление объемов добычи нефти. Это те вопросы, которые мы будем обсуждать сегодня и будем обсуждать на июньской встрече", — сказал Новак.

В воскресенье в Джидде проходит очередная встреча министерского комитета по мониторингу сделки ОПЕК+. В июне в Вене пройдут министерские встречи стран ОПЕК и ОПЕК+, на которых государства будут определяться с дальнейшими перспективами сделки.

ОПЕК и ряд не входящих в эту организацию стран (ОПЕК+) в конце 2018 года решили модернизировать условия соглашения о сокращении добычи нефти, действующего с начала 2017 года. Страны договорились о снижении своей добычи суммарно на 1,2 миллиона баррелей в сутки от уровня октября 2018 года, из которых 228 тысяч приходятся на Россию. Новое соглашение рассчитано на первое полугодие 2019 года.