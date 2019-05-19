ДЖИДДА (Саудовская Аравия), 19 мая — ПРАЙМ. Прокачка чистой российской нефти по трубопроводу "Дружба" в сторону Польши начнется в понедельник, заявил журналистам глава Минэнерго РФ Александр Новак.

"В понедельник начнется прокачка нефти в сторону Польши. Что качается южного направления, там идет нормализация ситуации. В течение нескольких дней ожидаем, что кондиционная нефть поступит на границу Словакии. У нас идет нормальная работа по восстановлению нормальной работы нефтепровода "Дружба", — сказал Новак.

Проблема с качеством нефти, поступающей из РФ в Белоруссию и далее по "Дружбе", возникла во второй декаде апреля. "Транснефть" признала повышенное содержание в ней хлоридов и заявила о принятии мер для скорейшего решения проблемы. Польша и Украина, через которые нефть по "Дружбе" идет транзитом в другие страны Европы, остановили прием нефти 24 и 25 апреля соответственно. Качественная нефть из России 2 мая поступила по "Дружбе" на белорусскую границу.

На территории Белоруссии трубопроводная система в районе Мозыря раздваивается на две ветки: одна идет в Польшу и далее в Германию, вторая — на Украину и далее в Словакию, Венгрию и Чехию.